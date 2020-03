DOTIČNI JE ISPAO CAR, A LUNA JE HTELA DA JE NOSIM NA GRBAČI: Anabela Atijas oplela po Slobi, besna kao RIS! (VIDEO)

Marko Đedović razgovarao je sa Anabelom Atijas, koja je prošle noći ušla u rijaliti. Prva tema njihovog razgovora bila je Anabelina ćerka Luna Đogani, sa kojom Atijasova i nije u baš najsjajnijim odnosima. U jednom momentu Anabela je spomenula i Slobu Radanovića.

"Ako ti ideš i srljaš konstanto, nemam ja tu šta... Prvo su me nazivali rijaliti mamom, na sve to moja ćerka, da nije moja, da nije Luna, da je to bilo ko drugi bio ne bi to tako bilo. Evo ti, imaš sada primer", rekla je Anabela, a Marko nastavio:

foto: Printscreen

"Evo ti, ova ima muža, ovaj ima ženu, oni svi zajedno", pričao je Đedović misleći da Draganu, Eda, Zilhu i Sinišu, pa dodao:

"Nema tu polemike, vi ste poznati. Ti si išla srcem, a nisi mislila o medijima. Prvo si krenula ono sa Kijom. I tu je krenulo obrtanje. U prvoj sezoni je najbolje Sloba prošao", pričao je Đedović, a Anabela se s tim složila.

"Ne može samo ona da bude kriva, a dotični da ispadne car, kralj... Najbolje! Što je najgore ja sam branila nešto... Danas kad razmislim, šta sam dobila? I onda je ona videla to da sam ja tu, da ću ja da peglam, da nosim na svojoj grbači. S druge strane on čovek koji je godinu dana njegovog boravka toliko mene blatio", dodala je Anabela.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir