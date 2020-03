ZBOG NJIH NE MOGU NA ULICU DA IZAĐEM! Majka Marka Miljkovića kivna na sina i Lunu, otkrila gde su napravili GREŠKU

Nakon jučerašnjeg skandala koji se odigrao u "Zadruzi", i niza uvreda koje su Marko Miljković i Anabela jedno drugom rekli, oglasila se njegova majka povodom cele situacije.

Nedeljka je istakla da se u Brusu svakodnevno susreće sa kritikama na račun svog sina.

"Njih dvoje ako ovako nastave, ako se ne čujem sa njima, kad izađu mogu slobodno da idu negde, ne znam gde, u Antaliju. Jer ovo što ja vidim i koliko se srećem sa ženama, svaki dan dobijam komentare raznorazne. Ja sam njemu isto to rekla:"Kako ću to da preživim", on je rekao: "Lako ćeš". Glavni razlog što sam ja uznemirena je što su Luna i Marko napravili katastrofalnu grešku što oni, za Marka znam, a za Lunu ne znam, nisu rekli svojim roditeljima da su se pomirili", počela je Nedeljka.

"Što on nije seo sa mnom, svojom majkom, imao je on dve devojke pre, a sad je sa 37 godina napravio katastrofalnu grešku iz tog razloga što je uradio to i nije bio iskren i otvoren i da kaže:"Mama, Luna i ja samo nešto pričali". Nije morao sve da mi kaže, nisam ja glupa žena. Ne postoji jedna loša etiketa koja njemu nije data. Ja ne mogu u komšiluk da izađem, ne mogu vrata da otvorim, a nisam javna ličnost. A kako će on da funkcioniše kad izađe van kad su njih dvoje za*ebali, pod broj jedan sami sebe, a pod broj dva - celu naciju?

