JA ANABELI NIŠTA LOŠE NISAM URADIO! Ona zna da sam ja dobar čovek! Gagi zgranut: Tako se nijedna ZDRAVA ŽENA ne ponaša!

Gagi Đogani otvorio je dušu pred Drvetom mudrosti pa istakao da je zgranut ponašanjem bivše žene Anabele kojoj je, kako je rekao, u životu mnogo pomogao i sa kojom je dobio dvoje zlatne dece. On smatra da se nijedna zdrava žena ne ponaša tako kao ona, te da je najviše zabrinut oko toga ko sad čuva decu kad je ona u "Zadruzi".

"Zabezeknuo sam se kad je ušla jer mi je rekla da neće nikad ući. Nije se pozdravila sa mnom, a ja nju poznajem 25 godina i tačno sam pretpostavio zašto ulazi. Sve što ju je tištilo i što je imala protiv mene rešila je da iznese, ja ne mogu da je sprečim. Mi ne pričamo odavno, tu su mnogi problemi koje smo imali napolju, nisu bili samo Luna i Marko, ali uglavnom je krenulo od njih. Ona je bila kivna i rešila da ne progovori sa mnom,nakon što sam izbacio na Instagram post gde sam otkrio ljudima šta radi Anabela dok je Luna bila u 'Zadruzi 2', gde je ona pokušavala da joj oteža boravak. Ucenjivala je Lunu i mešala se i pravila joj haos. Ona se čula sa Lunom dok je bila u 'Zadruzi' i ucenjivala je i vršila pritisak, radila je neke stvari gde sam ja morao da reagujem za doborobit mog deteta i da spašavam situaciju kad su deca u pitanju", pričao je Gagi, pa se osvrnuo i na ćerku Ninu.

"Nina je više bila kod mene poslednje dve godine, ja sam morao da se brinem o njoj, jer Anabela psihički nije bila dobro. Bio sam tu za Anabelu, pričao sam i sa njenim mužem Andrejem da bi smirivao situaciju. Ona se sa svima prošle godine posvađala u tom vremenu između aprila i maja, svi su je napustili, svi njeni prijatelji. Ja nju ne prepoznajem poslednjih par godina, to više nije ta Anabela, videli ste sinoć šta se izdešavalo, ona psihički nije dobro i ne znam šta joj je trebalo da ulazi u takvom stanju, mentalno lošem stanju, samo pogoršava situaciju i Luni i meni", ispričao je on.

"Ja njoj nista loše nisam uradio, uvek sam bio tu i dobro zna da sam bio dobar muž i da sam dobar čovek, ali mislim da ona psihički ne rezonuje dobro, nema zdravo gledanje kroz život. Kome je ostavila ona Ninu i Blankicu? Prijateljima?Može li neko da zameni brigu o sopstvenoj deci? Kad sam ušao bio sam spokojan jer sam mislio da će Luna paziti Ninu, a Anabela Blankicu, a ko će sada brinuti o deci? Ušla je ovde i iznosi neke stvari koje su bile pre 10 godina, a i da jesu bile ili nisu to ne bi nijedna zdrava žena iznela. Nikad nisam rekao ružnu reč o njoj, dok sam ovde, a mogao sam svašta da kažem, ja sam zato zgranut. Ona je žena opsednuta Markom, a gde je Nina, gde je Blankica, gde je moja porodica, to je kriva slika njenog gledanja na život", istakao je denser, pa naveo i nekoliko detalja iz razgovora sa ćerkom Lunom.

"Luna mi je rekla da je Anabela ljubomorna na mene i to se jasno vidi, to je već bolest. Ona je ljubomorna na svaki moj uspeh, ja sam ušao (u rijalitiji) da bih sredio svoj život, ona me stalno sapliće, ne raduje se mojim uspesima. Tako je kupila Luni stan, nije mi ni javila, da li je normalno da otac to ne zna? I stalno govori 'moje dete', želi da me isključi iz svega. Ljubomorna je jer nije zadovoljna svojim životom, možda ne voli više Andreja ali ne može da ga ostavi, pa je ljubomorna na sve. Takođe, kad je Luna pobedila u 'Zadruzi' ja sam je podigao na tron, što ona nije bila pored i nije čestitala detetu na pobedi, pa da je zajedno podignemo? Nije htela jer je ljubomorna na sve", zaključio je on.

