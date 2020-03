ONA MU JE DOŠLA IZ OBRENOVCA U NASELJE BRAĆE JERKOVIĆ I TO GA JE KUPILO! Sve o devojci koja je Zorana razbila na komade!

Zoran Jovanović prepričavao je Ivaniji svoje ljubavne pustolovine u vili "Parova", pa joj tako i otkrio detalje veze sa nevinom devojkom, koja ga je razbila na komade.

Naime, jednom prilikom, njih dvoje bili su kod njega u stanu u naselju Braće Jerković, gde su se posle jednog odnosa veoma posvađali. Inače, on nikada nije želeo da odlazi kod nje, pa je ona, zaljubljena, uvek popuštala. Nakon svađe, međutim, rekao joj je da uzme svoje stvari i ode kući.

Tako je i uradila - pa otišla u Obrenovac.

Ipak, nekoliko sati kasnije nazvala ga je i rekla da će mu opet doći. Zoran nije mogao da veruje koliko joj on to znači - da iz Obrenovca sada ponovo putuje te dolazi kod njega, a to ga je u potpunosti rastavilo.

