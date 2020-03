NINA JE MOGLA DA UMRE, A GAGI MI JE REKAO DA NEMA PARE I SPUSTIO SLUŠALICU: Anabela Atijas ne prestaje da urniše BIVŠEG!

Anabela Atijas je, prema sopstvenom priznanju, godinama ćutala i prikrivala grehe svoje porodice.

Jedna od takvih stvari je i operacija koju je njihova mlađa ćerka Nina imala pre nekoliko godina.

"Kada sam se preselila sa Ninom u Sarajevo, desila se situacija u kojoj sam bila sama jer je Andrej poslovno otputovao u Ljubljanu. Ja sam bila sama sa njom kada je počela da mi se žali na nesnosne bolove. Jedva sam je do taksija odvela. U bolnici su joj konstatovali da je slepo crevo na ivici pucanja, ali da ne mogu da je operišu jer u to doba nije imala sređeno zdravstveno osiguranje u Bosni i Hercegovini. Trebalo je da se plati za operaciju i ja sam pozvala Gagija, ali on je samo rekao: "Nemam pare" i spustio slušalicu", rekla je Atijasova.

"Nije se setio makar da pozajmi novac od brata koji je u to doba bio u ozbiljnoj lovi ili da se snađe na bilo koji drugi način. Ona je mogla da umre jer kad pukne slepo crevo može da dođe do sepse. Ali, njega je bilo briga. Na kraju sam pozvala Andreja i on je ko zna koji put dao novac za Gagijevu decu. Za sedam dana koliko je Nina bila u bolnici Gagi se nije udostojio ni da pozove da vidi kako je ili da me pita kako sam se snašla za novac za operaciju", zaključila je Atijasova.

