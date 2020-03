GAGI ĐOGANI RASKRINKAO ANABELU! Otkrio šokantne detalje veze bivše žene sa Mladenom Radulovićem! Atijasova mu ODBRUSILA

Gagi Đogani je ispričao svoju stranu priče vezano za sve ono što je njegova bivša supruga Anabela Atijas ispričala u proteklim danima.

- Ona meni govori da ne pazim šta radim i pričam, a ona je, tokom boravka u "Velikom bratu", sve i svašta radila sa Mladenom Radulovićem. On se posle mesec dana uselio u njen stan gde je živela sa našom decom. Ja sam bio protiv toga. Ja sam od dece krio da sam u vezama dok ih ne ozvaničim, odnosno kad postanu nešto ozbiljno, a ona tako - počeo je svoju priču denser, što je pevačica oštro porekla:

- To je laž! U tom stanu sam imala samo dnevnu i dečju sobu. Nije bilo mesta ni za nas, a kamoli da se neko drugi useli.

- Nije uopšte razmišljala o tome šta su deca gledala na televiziji. Nina je plakala i govorila mi da je videla na TV-u kako se mama ljubi sa Mladenom - dodao je Đogani, osvrnuvši se potom na nasilje u braku o kom je Anabela pričala, nazivajući sve to "prenaduvanim".

- Zašto ne kaže da sam, nakon što me je pretukao, sedam dana bila kod njegove majke koja me je lečila, jer nisam smela u takvom stanju da izađem pred decu - konstatovala je Atijasova koja nije mogla da poveruje u ono što sluša.

- Ja sam kriv za razvod, to moram da priznam. Zbog mojih poroka smo se razveli, ona to više nije mogla da trpi i ja to razumem - ispričao je Gagi, dodajući da nije istina da mu je bivša supruga davala 800 evra od Luninih honorara tokom prve sezone "Zadruge".

Osim toga, Đogani je pričao i o tome kako ga je tukla i njena majka, što je Anabela porekla uz konstataciju da je samo "besno siktala na njega".

