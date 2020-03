LUNA U SUZAMA POSLE BEŽANJA I DRAME SA MAJKOM I MARKOM: Ja sam zbog njega ovde došla! Niko se ne BORI ZA MENE! (VIDEO)

Luna Đogani legla je nakon što je pokušala da pobegne sa imanja, a otac je pokušavao da je uteši.

Nakon što je Marko Miljković odlučio da ipak legne i spava, Gagi je to preneo Luni, zbog čega se ona veoma rastužila. Luna nije mogla da prestane da plače, te se kroz suze Gagiju jadala u ranim jutarnjim satima.

"Legao da spava čovek, ja da nisam došla u izolaciju, on bi legao da spava... E to me boli, ja mogu da odem kući, nikakav problem, uzmem Ćeru, otputujem negde, ali mene boli to što sam zbog tog čoveka ovde došla, a od njega ne vidim ništa. To me boli, nikada nisam imala nekog ko će da se bori za mene, uvek sam to ja radila", kukala je Luna.

Gagi je ponovo iskoristio trenutak da okrene Lunu protiv majke Anabele Atijas, koja je zbog lekova koje pije morala da legne da spava, iako su je zadrugarke probudile. Anabela je svoju ćerku čekala, ali je ipak morala da legne zbog terapije. Međutim, Gagi je želeo da predstavi kao da je ona to namerno uradila.

