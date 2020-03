MARKO NIJE HTEO DA PRIČA SA LUNOM, A ONA SE IZJADALA: U svom ovom HAOSU, on je moja KOČNICA! (VIDEO)

Luna Đogani je nakon bezuspešnog razgovora sa Markom Miljkovićem, otišla kod Drveta mudrosti.

"Nisam ništa bolje od jutros od kada smo pričali. Ovo su neke stvari malo teže koje ne mogu tako brzo da prođu", počela je Luna razgovor sa Drvetom mudrosti.

"U svom ovom haosu, jedino u Marku osećam tu neku toplinu. Kad legnem pored njega i kad se zagrlimo, osećam se zaštićeno. Jutros sam bila u nervnom rastrojstvu i htela sam da idem kući, ali najteže mi je da se odvojim od Marka. To je kočnica koja me drži. Znam da on (Marko) bez obzira na sve, šta god da se dešava, neće mi okrenuti leđa", priznala je Luna.

