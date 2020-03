OGLASILA SE SLAĐA DELIBAŠIĆ: Meni je Lune najviše ŽAO! Ne bih svoje ćerke pustila u rijaliti da NEMAM ŠTA DA JEDEM!

Slađa Delibašić, nekada Đogani, svoj brak sa Đoletom okončala je pre dvadesetak godina, ali je svoj odnos sa bivšim suprugom dovela do savršenstva. Sada se osvrnula na dešavanja iz Zadruge pa je rekla da joj je žao Lune Đogani.

foto: Damir Dervišagić

"Meni Đole kada kaže: "Ti si sjajna žena, hvala što si divno vaspitala našu decu!" Meni to znači više nego milione da mi da", izjavila je Slađa, i otvorila dušu o situaciji koja se dešava članovima porodice kojoj je nekada pripadala.

foto: Printscreen

"Roditelji su tu da podstiču svoju decu, da im daju primer. Gledam šta se dešava s vremena na vreme i najviše mi je žao Lune koja prolazi kroz sve to i što mora da prati prepucavanja svojih roditelja. Majka je tu da gine za svoje dete, a ne da prebacuje svom mužu što nije ništa učinio, što nije ništa pružio, kako i da pruži kada ništa nema!", osvrnula se Slađa u razgovoru i na Anabeline česte prozivke da Gagi godinama nije učestvovao u odgajanju svoje dece.

O svom odnosu sa Anabelom i Gagijem, Slađa je bila jasna:

foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

"Ja se sa njima ne družim od kako sam se razvela od Đoleta. Tada sam prekinula i kontakt sa njima, posvetila se sebi, svojoj deci koju sam drugačije vaspitavala. Ja svoju decu nikada ne bih pustila u rijaliti, da nemam šta da jedem! Moja ćerka Marinela radi u hotelu, a ubija kako peva, ali ja je nikada nisam forsirala, sama je odlučila šta želi. Otvorila sam im vrtić da rade, da imaju normalan posao, da im ostane, da ne moraju da prolaze kroz grozne stvari i da ne budu deo šoubiznisa."

Slađa se ponovo osvrće na činjenicu da je najveća žrtva u čitavoj priči Luna.

"Ne mogu da gledam često kako Luna prolazi kroz sve to, mnogo mi je žao nje. Ne mogu da shvatim kako roditelj ne stavi svoje dete kao prioritet. Meni i Đoletu su deca na prvom mestu. Ne možeš onako nešto da priređuješ svom detetu, to si ti nosila u sebi, to je nešto tvoje."

Ovim rečima Slađa je stavila tačku na svoj stav o čitavoj situaciji, kojom je porodica Đogani ponovo skrenula pažnju na sebe kao najintrigantnija.

