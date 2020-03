LUNA KONAČNO OČI U OČI SA ANABELOM! Ćerka MOLILA majku samo za jednu STVAR! Preklinjala je da nikako ne pominje NJU

Luna Đogani razgovarala je sa majkom Anabelom Atijas o sukobu koji je imala sa Markom Miljkovićem i Gagijem Đoganijem.

Naime, Luna je zamolila Anabelu da ne vređa Miljkovićevu porodicu, ali da sve probleme koje ima sa Gagijem treba da reši.

"Mama, ne mogu da gledam ono, da se gađate. Ne mogu da funkcionišem, ja sam između tri osobe. Ja ću biti sa njim, ti to znaš i ti to ne možeš da promeniš", molila je Luna.

"Ne brini, neću ja ništa menjati. Ja neću da me ljudi hejtuju, tolike godine", pričala je Anabela.

foto: Printscreen

"To što imaš sa tatom, to reši sa njim. Ono što si mi tražila da potvrdim, ja sam potvrdila", dodala je Luna.

"Prvi smo ti mi rekli da kažeš da si ti tati kupila kola, ali isto tako smo ti rekli i da kažeš da si Andreju prodala kola", rekla je Anabela.

"Molim te, samo nemoj majku da mu spominješ, možeš sve drugo. Njega to boli. On nikada ne priča o tim stvarim. Evo zbog mene nemoj to da pričaš. Uvek možeš da kažeš svoje mišljenje", pričala je Đoganijeva.

"Imala sam potrebu da ga povredim kao što je on mene. Marko je prvi počeo nisko da udara, on je spomenuo Andreja. Onda sam ja spomenula... On je meni rekao: "Bukva, bukvica", je l' treba da se stidim svog prezimena? Nisam došla da rasturim tvoju vezu, ja sam ovde došla da pokažem da ja nisam neka osoba koja rastura veze", rekla je Atijasova.

Kurir.rs

Kurir