LUNA U SAMOM PAKLU! Anabela joj BESNA sve sasula u lice, a evo šta sad Đoganijeva misli o Gagiju! STRAŠNO!

Ponovo je došlo do obračuna između Anabele Atijas i Marka Miljkovića, kada joj zadrugar poručio majci svoje devojke Lune Đogani da ona svoju ćerku ne poznaje dovoljno, te da bi trebalo da je upozna.

To je isprovociralo Anabelu koja je otpočela raspravu sa Miljkovićem, uprkos tome što je rekla da će takve situacije izbegavati, zbog čega je tokom reklama osetila potrebu da Luni uputi izvinjenje.

- Ja stvarno ne mogu da ćutim, ne može da ispadne da ja tebe ne poznajem, to stvarno nije fer. Ne mogu da slušam laži više, ne može on meni da kaže da ja treba tebe da upoznam. Da me odstrane kao rak. - šokirana je bila Anabela.

- A tata. On je totalno poludeo čovek, on se ne seća šta priča. Kaže mi:"Idi, idi, idi kroz štalu" - iščuđavala se Luna.

- Kao ja tebe ne poznajem. Niti sam se mešala niti sam dolazila, dok niste raskinuli. Neću više da se mešam ni u šta. Danas sam rekla:"S njom je tako jednostavno". Marko radi posao Gagijev, prevaspitava tebe, a ovaj ne znam šta radi, šta je on u celoj priči... Advokat drveni?

