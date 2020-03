ŠOK INTERVJU ANDREJA ATIJASA! Anabela me nije TUKLA, oženiću se njome ponovo! Pa progovorio o POROKU

"Nas dvoje smo se zvanično razveli, ali ljubav nije prestala. I dalje smo par, a kad izađe, obnovićemo zavete“, kaže on Andrej Atijas.

Andrej Atijas (34), bivši suprug pevačice i trenutno najkontroverznije zadrugarke Anabele Atijas (45), u ekskluzivnom intervjuu za "Alo!" otkrio je da su njih dvoje i dalje u emotivnoj vezi. Kako kaže, ljubav je bila jača i od razvoda.

On se trenutno brine o njihovoj ćerkici Blankici (7), ali i Anabelinoj i Gagijevoj ćerki Nini (14), sa kojom sprema prijemni za srednju školu.

Pratiš li „Zadrugu“?

- Koliko mi to obaveze dozvoljavaju. Svakako ono najbitnije uspem da pogledam. Trudim se da deca ne gledaju, pa onda tokom dana slabije pratim, ali sam zato noćas do 3 sata ostao budan. Gledao sam onaj cirkus, polivanje vodom, gađanje flašama...

Čini se da je i Anabela poludela?

- Pa normalno je da je poludela. Svako bi poludeo na njenom mestu. Godinama je ćutala, skupljalo se to u njoj. Ovo je prirodno stanje.

Ti je očito podržavaš u svemu?

- Da, ima moju bezrezervnu podršku.

Koji je vaš trenutni status? Razveli ste se, a zajedno ste?

- Da, ljubav je bila jača i od razvoda. Emocije nisu nestale, i dalje smo u ljubavi.

Da li ćete obnoviti zavete kada bude izašla?

- Videćemo, ko zna. Možda se i to desi.Da li Anabela posećuje psihijatra, to jest on nju, kao Lunu u prošloj sezoni?

- Ne. Ona je prestala sa odlascima kod psihijatra. To je iza nje.

A ti? Da li si se izlečio od poroka? Gagi je optužuje da je ostavila decu narkomanu?

- Izlečio sam se odavno. Sve je to iza mene, nemam ni jedan jedini porok, što se za njega ne bi moglo reći. Pitanje je da li se on izlečio od droge?! Mislim da nije.

Zbog čega je Anabela ušla u „Zadrugu“?

- Mnogo joj je nepravde naneto lažima. Nije zaslužila ništa od toga. Ovo je bio jedini način da ispriča svoju priču, tačnije istinu, jer svi drugi lažu.

Kažu da je Anabela tukla decu, Gagija, ali i tebe? Kažu da si bio krvav posle njenih batina?

- Ma kakvi, to su takve budalaštine, da ne bih ni komentarisao. Pa ko bi to trpeo?Kuvam, spremam i učim sa decom

Šta radiš sa decom po ceo dan? Kako ste se organizovali tokom izolacije zbog koronavirusa?

- Kod kuće smo, igramo se, pravimo dvorce, gledamo filmove... Ja kuvam svaki dan. Sa Ninom radim testove za upis u srednju savremenu školu. Blanka će u osnovnu savremenu. Uživamo. Ništa mi nije teško. Sa Blankicom sam od njenog rođenja nerazdvojan, a sa Ninom od njene pete godine života. Ta deca su moja deca i briga o njima nikada mi nije predstavljala obavezu, već isključivo zadovoljstvo.

