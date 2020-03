NAKON SVIH PORODIČNIH DRAMA LUNA ODLUČILA DA SE BORI: Zatražila OVO od velikog šefa! (VIDEO)

Luna Đogani je otvorila dušu i pričala o zategnutim odnosima između njenog oca, majke i njenog dečka.

"Srećna sam danas, malo je bolje. Pokušavam da balansiram na tri strane, nekad se čak i isključim. Tako je, kako je. Malo je zategnuto. Svako ima poblem sa nekim, ja nemam ni sa kim. Volela bih da smo svi jedna srećna porodica, ali to je nemoguće, postoje stvari koje su nerešive. Možda će vremenom da se reše, možda će se ovde. Mamu i dalje bole neke stvari i dalje je neki bes u njoj. Dok to ne bude izbacila iz sebe, ne mogu da budu u dobrim odnosima. Dok ne izbace izbace sve... ", počela je Luna, pa nastavila:

"Samo da nema skakanja, grebanja, pominjanja porodice... I mama i Marko su me poslušali, spustili su loptu malo... Ne očekujem da se druže i vole, samo da spustimo čarkice na normalnu granicu. Da mogu Marka da volim i da budem sa majkom u najboljim mogućim odnosima. Padnem na trenutak, sinoć sam opet pala kad je krenula priča između mame i tate. Ali izbrojim do deset, Marko me malo smiri. Tata je malo izljubomorisao na tebe što si uspeo ono jutro da me smiriš, a on i Marko nisu. Rekla sam mu da si ti ipak Drvo mudrosti i da si tu sa razlogom. Odlučila sam da se borim, ja pripadam ovde! Mislim da ću uspeti, kao i uvek. Hvala ti mnogo još jednom", dodala je Đoganijeva.

"Volela bih da uradim bilo šta, da mi pustiš novi spot. Da li postoji bilo kakva šansa da bilo šta uradim da odgledam taj spot?", pitala je na kraju Luna Drvo.

"O tome moram da razgovaram sa Velikim šefom, ali mislim da ću uspeti da uradim nešto pošto si tek došla", odgovorilo je Drvo.

"Ovde sam započela sve to, shvatila šta želim da budem. Mnogo bi mi značilo", nadovezala se Đoganijeva.

