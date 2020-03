ZILHA JE DELIMA POKAZALA DA JE BOLJA: Edo stavio Draganu na stub SRAMA, opet se setio da mu je bitnija ŽENA! (VIDEO)

Novinar je upitao Draganu Mitar zbog čega više ne funkcioniše njen odnos sa Edisom Fetićem, a ona je do detalja sve ispričala.

Dragana je ispričala da za razliku od Edisa, ona pazi šta će reći.

foto: Printscreen

"Mi smo iz različitih gradova, imamo decu. Ja uvek nešto vagam, gledam šta je bolje za mene. Mene je juče Mića pitao kakve ja planove imam za budućnost i da li bih prešla da živim u Novi Pazar. On je meni rekao da me ne vidi da živim tamo. Mića je meni rekao da mu Edo nije jasan i da je Edu veliki pritisak. Kosimo se u nekim stvarima, kao da ima pet ličnosti u njemu. Ne poklapaju nam se mišljenja. Počele su te svađe nešto često. Ja sam mu mnoge stvari rekla iz gluposti. Ja sam uvek pazila šta i kako ću reći. Ja nisam rekla neke stvari ovde koje su od životnog značaja", pričala je Dragana

"Da li te je povredilo što je Edo rekao da je Zilha bolja žena od tebe?", upitali su Draganu, a ona je istakla da je to nije povredilo.

"Bila je priča o poštenju. U tom slučaju poredimo više parametara. Ako misli da sam u pravu, ona treba da propadne u zemlju. Ja ništa nisam slagao, to je istina. Treba delima to pokazati. Zilha je dokazala delima da je bolja. Ja osobu suprotnog pola volim i sa vrlinama i manama", istakao je Fetić.

"Ja znam da je on inadžija i da govori te neke stvari samo da me povredi. Ja nikada nisam dolazila u Novi Pazar, on je dolazio ovde. Haos je uvek bio u Beogradu. U nekim stvarima sam bila jača od njega, imala sam veća m*da od njega. Rizikovala sam. Mislili smo da smo jedno drugome samo prolazna faza, ali eto isprepletalo se mnogo. Više puta je mene moj suprug hteo da vrati, nego njegova supruga njega", otkrila je Dragana.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir