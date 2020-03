PREZIME SE ODUZIMALO KAO DA JE KARAĐORĐEVIĆ: Anabela iznela istinu o Đoletu, ovo je radio kad je bila s GAGIJEM! VIDEO

Anabela Atijas je ponovo progovorila o problemima koje je imala u braku sa Gagijem Đoganijem, kao i turbulentnom razvodu i izlasku iz grupe "Fanki Dži".

Ona je optužila Gagija da joj je zabranio da se predstavlja svojim imenom nakon raspada grupe, pa počela da iznosi detalje:

"Rekao mi je: "Ne možeš da se predstavljaš kao Anabela jer si se sa nama proslavila tako". To može da potvrdi moj tadašnji menadžer. da nisam bila pevačica, da sam bila starleta u grupi, ja sa njim imam decu, bila sam mu žena. Ne znam zašto je to radio, jer sam ja svu odgovornost skinula sa njega, on je stalno imao nešto da priča po novinama i on i njegov brat. Prezime se oduzimalo kao da je Karađorđević. Nikad se nisam predstavljala kao Đogani, nego kao Anabela, to je ostavilo gorak ukus na nas", isticala je Anabela, pa progovorila o Đoletu:

"Sto posto je iza tih Gagijevih odluka stajao njegov brat Đole, on je uvek potajno želeo da se mi raspadnemo. Bilo mu je krivo što mu je brat u nekom trenutku bio popularniji. Đole je bio gost na koncertu. Najviše mi je zamerao, to da me je Gagi stvorio i prezime, nisam koristila javno prezime, ali su mi govorili da vratim prezime. Najbitnije je kada sam saznala da moja ćerka Luna traži pomoć, jer joj stric šalje romane u kojima tvrdi da ću ja pući, da neću imati od čega da je hranim, ona je tada imala 13 godina, tada je dobila alopeciju, tada sam to videla, saznala sam da to krije od mene, da ne bi ispao haos. Uvek sam bila osetljiva na njih, na kraju krajeva i sami ste videli na kraju "Zadruge 1", on se ogradio od Lune, posle rijalitija."

