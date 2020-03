ANDREJ NIJE DAO ANABELI DA IDE S MNOM NA NASTUPE! Gagi okrivio Atijasa za propast Fanki Džija i dotakao se Luninih PARA

Gagi Đogani je danas u razgovoru sa Zoricom Marković i Banetom Čolakom pričao zbog čega je propalo pomirenje grupe "Fanki Dži". On je za sve okrivio Andreja Atijasa, pa je zadrugarima ispričao da je bivši suprug njegove bivše supruge Anabele bio ljubomoran i da nije želeo da ona ide da nastupa sa Gagijem.

"Ona kada je gostovala po emisijama, mene je degradirala. Pojavim se kod Ognjena, ja se sredim da budem lep, ona dođe, samo što krene emisija, ona kaže da za to što lepo izgledam, da je za to zaslužen Andrej. Strašno. Hvala Andrej što si me obukao.. Zašto? Da bi uzdigla sebe i Andreja, a mene srozala. Onda sam ja u celoj emisiji ćutljiv, da ne bih nju srozao", pričao je Gagi.

foto: Ana Paunković

"Da li ste imali nastupe?", upitala ga je Zorica.

"Ne, Andreju nije odgovaralo, šta ako se emocije vrate. U svakom slučaju, uzeli smo detetu novac, pare su bačene. Sve je to trebalo da bude u kontinuitetu, ali sve je propalo kad je Luna ušla. Bilo nam je idealno u braku, ja sam bio super prema deci, ali ne možeš da predstaviš da nisam bio tu za decu. Andrej me je nazvao, rekao da mu nije odgovaralo da Anabela ide sa mnom na nastupe, a da on čuva decu. Rekao mi je da je to nedospustivo. A Anabela je sve to znala. Prvo, Andrej više ne radi, Anabela ne radi, ja ne radim. Luna nam je dala finansije kao injenkciju da sve to krene, a sve je to prekinuto jer njemu smeta" dodao je Đogani.

