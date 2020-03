NISAM OVDE UŠAO ZA KLIKERE! IVA I FILIP NISU U VEZI?! Sve je DOGOVOR, Đukić se izlanuo kad je mislio da ga NE SNIMAJU

Filip Đukić navodno je iskoristio priliku da se poveri Mlađi dok se porodica Đogani svađala, misleći da kamere neće ništa zabeležiti.

"Neću da se pecam i svađam sa ljudima, to radi Iva (prim.aut. Grgurić), ja neću, jer to njoj odgovara da bude žrtva, ovo što ima sa mnom je ona htela da ima sa Stefanom, ali nije mogla da mu iskreno kaže. Mi imamo dogovor, ako uđe u finale kao što hoće, ona će dati meni nešto para od svog honorara. Ja ovde nisam ušao za klikere, a i dobra je riba, nije mi teško sa njom", ispričao je navodno Filip.

"Jasno je da oni igraju neku igru, vidi se to, a i ko ne poznaje Filipa dobro, gledao je "Zadrugu" gde je on bio sa Marijom Anom, pa on je ljubomoran kao pas. I sad je njemu kao okej da ga Iva forta, ma dajte. Neka ga, nek se igra, ako će tako da zaradi dodatno, još bolje", ispričao je njegov drug Džoni za "Star" i dodao da se Filip zagrejao za Ivu, kao i da sa njom napolju neće biti u vezi.

"Pa, jasno je da oni neće da budu u vezi napolju, ona je jasno rekla da jedva čeka da vidi tablu Zagreb i da je nema više. Što i razumem, šta će ovde, njeni fanovi i jesu iz Hrvatske, ovde je niko ne voli, opasan je folirant", kazao je prijatelj.

