VODITELJKA ZADRUGE OTKRILA TAJNE ĐOGANIJEVIH! Dušica prvi put progovorila o svađama Anabele i Đoleta, a ovim je ZGROŽENA

Dušica Jakovljević, koja jedno vreme nije pričala sa Anabelom Atijas u vreme kada je Luna bila u vezi sa oženjenim Slobom Radanovićem, sad je prvi put progovorila o porodici Đogani.

"Oni su i ranije bili poznati kao par koji prolaze kroz strašne trenutke, i nikada te sekire nisu zakopane. Anabela je malo više davala izjave, dok Gagi, čini mi se, manje", počela je Jakovljevićeva da priča o Đoganijevima.

"Oni su sad suočeni u Zadruci, i najbolji scenario bi bio da se razjasni sve situacijeđ", dodala je i prokomentarisala nasilje koje je Anabela doživljavala tokom braka sa Gagijem.

"Nikada žrtva nasilja ne može da bude kriva, svako ima pravo da se okreni i ode. Tu su deca rastrazana, staju između roditelja kad se svađaju. Strašno je što se Luna prolazi. Prvi put ću reći svoj stav. Smatram da ni jedno ni drugo ne smeju da to rade, sve se te svaše održavaju na Lunino zdravlje, i fizičko i mentalno. Ne verujem da to rade namerno, traže sudiju i krivca i traže da stane na nečiju stranu. Ne smeju to da joj rade. Šokirana sam jer krvica vide u Luni, zapravo upiru prst u Lunu", rekla je voditeljka u Vikend Premijeri.

