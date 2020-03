ĐOLE OTKRIO SVE TAJNE ĐOGANIJEVIH: Anabela je RASCOPALA glavu Andreju, Gagiju NABILA flašu u usta! Sve je bio DOGOVOR

Đole Đogani je odlučio da ispriča svoju stranu priče i ujedno demantuje reči Aabele i Andreja Atijasa.

foto: Printscreen/Novo jutro

"Počinjem da razmišljam da su mama, ćerka i Andrej skovali plan kako da lako sa svađama, optuživanjem drugih zarade lake pare, a inače njima nije teško da to rade oni takvim životom i žive. Kod njih je rijaliti zapravo njihov život, samo to sada rade pred kamerama bez stida i blama, prvo histerija, tuča, vikanje, blamaža, govor mržnje... A onda se smire, pa čak i lepo mirno pričaju, koga to oni foliraju? I mislim da je bio dogovor da Luna uđe pošto duguje 25.000 evra za spotove i pesme, pa Anabela poludi zbog pisma, pa ovaj neizlečivi muz Andrej podržava njihovu priču i ko zna šta su još skovali kao plan, pitajte Andreja neka kaže da je Anabela njega pre par meseci tukla stolicom, rascopala mu glavu", ispričao je Đole i dodao:

foto: Printscreen

"Ova žena Anabela je Gagiju zbog novinske neproverene informacije ušla u stan i gurnula mu je flašu u usta, istukla ga bezbroj puta, kada ona pita "kad je to bilo" ? Gagi ne može svega da se seti, ali seća se moja sestra pošto svaki put posle svađe se iskrade i dođe u Zemun oko dva sata iza ponoći. Pa zar ljudi ne vide te njihove histerije, to polivanje to bacanje flaša kako na Gagija tako i na Marka, kako ona ima pravo da udara Marka, zabranjuje ljubav, što se ona uopšte meša u to, pa brate idi leči ovog tvog narkića i na kraju kako da svi muškarci postanu narkomani kada spanđaju sa tobom. Pouzdano znam da su svi bili dobri ljud pre Anabele. A tvoja cela porodica tri kolena unazad posećuje psihijatrije. Naravno da ja nisam ništa niti pisao niti bio u komunikaciji sa porodicom Bukva ili Đogaj od kad se moj brat razveo", zaključio je Đole.

Podsetimo, Andrej je za jedan medij potvrdio kako je Đole slao preteće poruke Luni.

