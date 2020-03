MENSUR BESAN NA ZADRUGARE: Sad će šake da PUCAJU! Zapretio svima da će im pokazati pravo LICE (VIDEO)

Zadrugari su birali najbahatiju osobu među njima, pa je pri svom izlaganju Mensur Ajdarpašić imao šta da poruči zadrugarima.

"Po mom mišljenju je Brendon, on nije ni svestan da je suprotnost od svega što priča", izjavila je Jelena Pešić.

"Tara je bahata i bezobrazno, slično se ponaša, a pošto ne mogu sebe, navešću nju. A zbog sinoćne situacije, odlučio sam bio da se smirim, ali ćete sada da vidite, pustite me da kažete, tek ću sada da se svađam. Sad će šake da pucaju" upozorio je Mensur.

"Što se tiče bahatosti, ovde ljudi daju sebi zapravo to, a nemaju , na neki seljački i džukački način to rade, ne mogu da iznesu to. A Brendon je najbahatija osoba, jer mu se može eto", rekao je Marko Miljković.

"Tara je bahata, ti znaš sve šta je bilo u spoljnom svetu, tako da si to ti", rekla je Mina Vrbaški.

