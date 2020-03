MOMCI SU ME TRESLI O ZID: Iva priznala Anabeli kakvo je nasilje doživela! Pevačica OTKRILA sta je Luna gledala (VIDEO)

Anabela Atijas i Iva Grgurić su tokom večeri popričale o životnim situacijama kada su bile očajne. Anabela je priznala Ivi da se plaši za Lunu Đogani da ne doživi istu sudbinu kao i ona.

foto: Printscreen/Youtube

"To je trauma iz koje ti izađeš i kada neko vikne na tebe, ti moraš da vratiš. Ja znam njenu (Tarinu priču), to je užasno što se devojci desilo", rekla je Anabela.

"Ja imam traume, ja mucam. Momci koji su me mlatili sa 19 godina, ja ne želim da pričam o tome, možda bi me neko i razumeo kada bih mu rekla", pričala je Iva.

"Pa šta da ti ja kažem, dođe čovek ispred moje zgrade, krupan i ja uhvatim njega dole, to je bio jedini način da se odbranim. On (Gagi) priča da sam ja nasilna. Parkinzi prazni, on došao kod mene i kaže mi da ne mogu tu da parkram i da mi se ne piše dobro. Meni padne mrak na oči, ja ne volim pretnje. Je l' treba da pustim da me neko ceo život bije", jadala se Anabela.

foto: Printscreen/Youtube

"Mene su momci otresli o zid, ja sam se tresla i plakala. To me je ojačalo"; rekla je Grgurićeva.

"Ja sada gledam Lunu... Do juče smo bile iste, zbog istih stvarima smo pričale, zbog istih stvari smo plakale. Ona je sve ovo imala priliku da gleda kod kuće. Biće koje ti odgajaš završi sa nekim kretenima, neću više da se trudim", rekla je Anabela.

"Da, jasno mi je ti u njemu (Marku) vidiš (Gagija), da jasno mi je. Neki ljudi uče na tuđim greškama, a neki na svojim, ona će ponovo udariti u zid. Šta god ona napravi, ti nju nećeš ostaviti", rekla je Iva.

Kurir.rs / M.M

