ISPALO JE DA ME JE RODIO I STVORIO I UNIŠTIĆE ME: Anabelina izjava LEDI KRV u žilama! Gagi nije ni ZUCNUO (VIDEO)

Anabela Atijas je za najbahatijeg zadrugara izabrala svog bivšeg supruga Gagija Đoganija, a on je tokom njenog izlaganja ćutao kao zaliven.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja ne volim bahate ljude, mrzim to. Svi mi u jednom trenutku možemo da imamo i da nemamo. Ja se neću bazirati na rijaliti. Za mene je najbahatiji Gagi Đogani. Ispalo je da me je on i stvorio i rodio i uništiće me. Daj čoveku malo, pa da vidiš kako će da ti se vrati. Drago mi je što je ušao u rijaliti i što će napokon imati novac", rekla je Anabela.

Kurir.rs / M.M

