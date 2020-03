IVANJIČANKA JE NJEMU SILNO VEROVALA! A sad zbog njega ima samo jednu drugaricu?! Ana Korać ŠOKIRALA!

Ana Korać gostujući u jednoj emisiji otkrila je kako je mnogo puta doživela izdaju u životu, te da je to jedan od glavnih razloga zašto ne veruje devojkama i ima više muških prijatelja. Naime, jedan dečko prevario ju je sa prijateljicom, a "mogla je ruku u vatru da stvari za njega".

"Sad sam srećna, ali mnogo sam grešila. Mnogo grešim i dalje jer verujem ljudima i opet me izdaju. Nikoga nisam izdala, a mene neko uvek", počela je Ana u "Magazinu In" pa dodala: "Mogu da dam primer iz ranije veze. Tako sam verovala tom dečku, mogla sam ruku u vatru da stavim zbog njega i ode na more i prevari me sa drugaricom. Nije mi bila toliko dobra drugarica, ali smo se znale... I dalje verujem, ali bojažljivo. Imam jednu pravu prijateljicu, ostalo je sve sujeta i ljubomora. Ne verujem devojkama, više imam drugara", zaključila je ona.

foto: Printscreen Magazin In

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Magazin In

Kurir