UĐI MAMA I ZAUSTAVI STOKU! Evo šta je još Nina rekla Anabeli pre nego je ušla u Zadrugu! ŠOK detalji o Đoganijevima

Svakodnevne rasprave koje se vode između članova porodice Đogani na imanju u Šimanovcima konstantno donose dosad nepoznate detalje o "srpskim Kardašijanovima".

- Što se tiče famoznog ugovora koji su mi Đole i Gagi dali da potpišem nakon razvoda, osim toga što mi je bilo ponuđeno da pevam za 100 evra po nastupu, što je smešno, shvatila sam da je u pitanju tipski ugovor jer su mi prosledili onaj koji je potpisala Vesna Đogani - ispričala je pevačica što je izazvalo čuđenje među zadrugarima.

- Ona tada još nije bila Đoletova žena, a njoj su ponudili 125 evra po nastupu, dok sam ja, kao Gagijeva bivša žena i majka njegovo dvoje dece, dobila 100. Da ne pričam o tome što sam ja od starta bila u grupi, a da je ona došla tu kad smo bili na vrhuncu popularnosti.

Osim toga, Anabela je Luni ispričala kako je njena mlađa sestra Nina reagovala na odluku da se nađe među zadrugarima.

- Ti znaš da ona nikad nije bila za to da uđem u rijaliti, ali kada je videla onaj tvoj i Gagijev snimak iz izolacije, gde me ogovarate, rekla mi je: "Uđi, mama, i zaustavi stoku, vidiš li šta ti rade. Sram ih bilo, pa ti ovo nisi ničim zaslužila. Ja ti to nikada ne bih uradila". Zamisli koliko je bila ljuta kad nije htela ni čestitku za rođendan da ti pošalje, ali sam je ja nagovorila - otkrila je Atijasova Đoganijevoj, što je nju jako pogodilo.

