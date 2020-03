MENSUR GURNUO MINU PRED SVIMA: Luni rekao da je BOGINJA, a prema devojci samo GRUBO! VRBAŠKI PONIŽENA! (VIDEO)

Mensur Ajdarpašić i Mina Vrbaški posvađali su se zbog toga što je on hvalio Lunu Đogani.

Mina je istakla da dečko koristi svaku priliku da je povredi.

"On gleda da mi u svađama kaže svašta da me povredi, rekao mi je da je boginja za mene. On kaže da sa Lunom treba normalnije da se ponaša, a sa mnom grublje... Ne mora sa mnom grublje... Ne možeš druge da hvališ, a mene spuštaš. Za mene je poniženje kad za drugu kažeš da je boginja", rekla je Mina i dodala:

foto: Printscreen

"Imali smo dogovor da budemo prijatelji ako dođe do svađe, on to ne može. Treba da spustimo loptu."

Njih dvoje u tom trenutku počeli su da se guraju i svađaju, pa su se borili ko će prvi da dođe do reči.

foto: Printscreen

"Pošto sam ja klošar i devojka sa ulice, kada me mama bude vaspitala, tek tada ću da dođem u Bar", rekla je Mina, pa istakla da misli da se Mensur hladi.

"Pošto hoće bolje, neka nađe. Momak se poštuje, kad ja kažem da stane, treba da stane", govorio je Ajdarpašić.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir