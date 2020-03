ŽAO MI JE ANABELE: Bivša žena mu se RASPLAKALA, a ovako je Gagi reagovao! Ustala i Ivana! (VIDEO)

Anabela Atijas istrčala je u suzama zbog niskih udaraca Mlađana Jovanovića, a onda je progovorio Gagi Đogani.

Gagi je progovorio o sukobu sa Mlađom i Ninom Babić, pa istakao da mu je žao Anabele u toj situaciji.

"Zasmetalo mi je to, rekla je za Anabelu i mene da smo bolesni. Ja sam reagovao, nekako sam pokušavao to da smirim, bila je ta opšta situacija. ne znam šta bi trebalo tu da uradim. Žao mi je. Ja sam bio između njih da ne dođe do nekog konflikta", istakao je Gagi, a onda je ustala Ivana Šopić:

"Ja sam imala konflikt sa Mlađom, hoću da komentarišem situaciju. Vidim da Mlađa ima nešto u sebi, svađa se sa ženama kao da se svađa sa muškarcima. Ti nisi nikakav primer, niko nikada te nije pohvalio, hteo da sedne pored tebe, zauvek si u nečijoj senci."

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

