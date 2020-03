MARKO URNIŠE LUNU: Ovako je zapretio njenoj majci, a Đoganijeva odmah spomenula Nedeljku! (VIDEO)

Marko Miljković posvađao se sa Lunom Đogani, tvrdeći da laže svoje roditelje oko stana koji je joj Anabela Atijas kupila dok je zadrugarka još bila u drugog sezoni rijalitija.

Budući da su prethodnih dana žestoke rasprave između Anabele i MIljkovića, on je odlučio da zapreti Luninoj majci, na šta je Đoganijeva ostala šokirana.

foto: Printscreen

"Još nisam bezobrazan kakav mogu da budem prema njoj, ja hoću da me ljudi ostave na miru. Ne interesuje me da li plače, nema tu žrtve, ne postoji, razumeš li me?", zapretio je Miljković.

foto: Printscreen

"Ja hoću da pozdravim Nedu(Markova mama), na koju ja nikada ne bih povisila ton", uzvratila je Luna.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir