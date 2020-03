LUNA PRE 2 GODINE POTVRDILA TO ŠTO NJENA MAJKA SAD PRIČA: Đoganijeva pred milionima govorila kakav je GAGI otac! (VIDEO)

Luna Đogani sada se nalazi sa ocem Gagijem i majkom Anabelom u rijalitiju, a 2018. godine pričala je sve ono što Atijasova danas iznosi.

Đoganijeva se tada ispovedila pred milionima, pa pričala da sa ocem jedno vreme nije pričala.

foto: Printscreen

"Meni je moja porodica svetinja. Kada pričam o svojoj majci ja sam srećna, ali kad pričam o Gagiju sve me boli. On se borio sa nekim stvarima koja uopšte nisu lake. Ja sam uvek pričala da su me tretirali kao princezu. Dešavale su se razne stvari, svađe, nasilje koje ja ne volim. Gledala sam svoju majku nikakvu, tužnu i nesrećnu. Znala sam da će doći dan kada će se razvesti. U školi su me svi zezali da sam ja razlog zbog čega oni nisu zajedno. Maltretirana sam svaki dan. Sve se to čitalo i bilo je javno. On je počeo da koristi razne supstance, počeo je da se ponaša užasno prema nama. Nije imao osećaj da sam mu dete. Nije imao osećaj da nas zove. Nije imao vremena da nas viđa", pričala je Luna prošle godine, te je dodala da sa Gagijem dugo nije imala kontakt, što potvrđuje Anabelinu priču:

"Ja sam sa mojom babom htela da se on izleči i sve sam učinila. Jednog dana sam odlučila da prekinem komunikaciju sa njim, nismo se čuli dva meseca sa njim. Sanjala sam ga svaku noć, osećala sam da nešto nije u redu. Kada sam došla kući, majka mi je rekla da je on dobio batine i da je u bolnici. Jedva sam to preživela i sutra sam otišla kod njega da ga vidim. Ušla sam, on je bio zavijen, samo su mu se usta videla. Tek posle dužeg vremena videla sam mog oca, on je plakao i izvinjavao se. Od tog dana, nikada više nije radio iste stvari. Bukvalno se promenio i izlečio i postao je najbolji tata na svetu."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

