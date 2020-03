ANDREJ PIJE OD 13. GODINE, VUČE PROBLEM IZ DETINJSTVA: Anabela skupila snagu i progovorila o INTIMI BIVŠEG MUŽA! (VIDEO)

Anabela Atijas govorila je o problemu svog bivšeg muža Andreja, a bila je uz njega u toku odvikavanja od alkohola.

"ma da se borim za Andreja dok sam živa. Nema više problem, on je i kad je imao problem, bio dobar otac. On to vuče od malena, od 13 godina. On sada ima 34 godine", otkrila je Anabela.

"Znači od 13. godine? Šta je pio? Je l' to bilo sve gore?", pitao ju je Nikola Orozović.

Dok je bio rijaliti, bilo je gore. Nije pio rakiju", rekla je Anabela.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Vladimir Šoprčić, Damir Dervišagić

Kurir