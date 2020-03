SVE PRLJAVŠTINE ĐOGANIJEVIH! SAD SE ONA ODREKLA STRICA! Luna otkrila zašto nikad neće biti u dobrim odnosima sa Đoletom!

Luna Đogani je tokom večerašnje emisije pričala i o svom problematičnom odnosu sa Đoletom Đoganijem, koji joj je kada je imala 13 godina pričao loše o Anabeli Atijas, a zatim se tokom "Zadruge 1" indirektno odrekao svoje bratanice.

"Istina je, ja zato nemam komunikaciju sa njim. Ne gledam ga kao člana svoje porodice. Bila sam mala, bilo mi je užasno, slao mi je poruke i pokušavao je da mi dokaže da je moja mama loša, da treba da je se klonim. Meni ništa nije bilo jasno. To nije normalno. Ne lažem, imala sam tu poruku, obrisala sam je, nisam nikome rekla, jer nisam htela da mama sazna, ni tati nisam rekla. Otišla sam u školu i tražila sam pomoć psihologa, loše sam se osećala, nisam znala sa kim da pričam i hvala Bogu imala sam tu ženu koja mi je pomogla. Ja njega od tada nisam nikad gledala istim očima, jeste mi rod ali ga ne gledam tako. U tim situacijama nije razmišljao o meni, nije trebalo da budem umešana u to. Druga situacija je bila kad je posle Zadruge otišao u Amidži šou i indirektno se odrekao mene. Nakon toga, tata jeste osudio to, svađao se sa Đoletom, nisu razgovarali neko vreme. Mene ljudi stalno pitaju za Đoleta, nikome nije jasno što sam ja hladna prema njemu", rekla je Luna.

foto: Printscreen/Novo jutro

Nikad nije pitao: "Luna je l' si gladna, možda tata nije zaradio". Nije joj kupio nijednu pljeskavicu#, navela je Anabela.

"Kad su moji bili najpopularnija grupa kod nas pomagali su Đoletu, a oni nama nisu pomogli. Bili su konkurencija. Moj tata je sa ulice napravio to što je napravio. Meni njegov odnos sa Đoletom nikad nije bio jasan, kao neko takmičenje, kao da ima potrebu da ga uvek nadmaši, uvek je osporavao mog tatu", rekla je Đoganijeva.

"Ovom prilikom ga pozdravljam, kao i moju porodicu, neka se pomire sa ovim, takva je situacija. Mi se nismo nikad slagali, jednostavno postojao je uvek taj neki rivalitet između mene i njega. Ne da mi želi loše, ali takav je čovek. Ja imam poštovanje prema njemu kao prema starijem bratu, sad nemam roditelje, imam respekt prema njemu, ima 60 godina uspešan je, izgleda kao da ima 40 godina, ne bih loše pričam o njemu. Pitao sam ga za tu poruku Luni, nazvao sam ga, rekao sam da je u pitanju moje dete, možemo da se svađamo zbog nekih drugih gluposti a u pitanju je moje dete, govorim za Zadrugu kada je nije podržao, kada je podržao drugu stranu. Ja to nisam podržao i rekao sam da to nije u redu, da je moje dete u pitanju, bio sam neko vreme ljut na njega, ali mi se brzo posvađamo i brzo izmirimo. A kad je imala 13 godina, i tad sam ga osudio, to je to", naveo je Gagi.

Kurir