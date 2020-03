GAGIJEV OTAC UZEO NOŽ DA MU ODSEČE RUKU! Đogani ispričao šta je mu je URADIO, cela Zadruga se orila od SMEHA

Anabela Atijas je rekla kako je Gagiju otac hteo da odseče ruku, a on je sada sve objasnio kako je to izgledalo i šta se zapravo desilo.

"Moram da ispričam ovo kada mi je Anabela rekla da je moj tata hteo kao da mi iseče ruku. On je tražio kao od moje mame nož da mi iseče ovaj deo, zglob. Bio sam klinac, imao sam 11, 12 godina i jednog jutra sam ustao i pošto je tata novčanik držao u pantalonama, ja sam se spremao za školu, ustao sam malo ranije da pokradem tatu. Cela plata, a ja sam pomalo uzimao, a on to nije provalio. I tog dana sam se zeznuo i uzeo mu celu platu. Tata mi je inače bio strog, prema svima nama. I pošto je to bilo jutro, oni su svi spavali, ja mu digao novčanik i u toj brzini nisam mogao da izvučem 20 dinara, i uzeo sam celu platu. Sve sam mogao da kupim, ali ja sam bio dete, otkud sam znao koliko je to para. I odem ja u školu, odem na odmor u poslastičarnicu, tražim kuglu sladoleda i prodavac uzeo, ja sam mu dao sav novac, i nije mu bilo jasno koliko para ja dajem za jednu kuglu sladoleda. I dao sam mu jednu novčanicu, ostatak mi je vratio plus kusur, bio sam pun para. Vratim se u školu i na pola časa mama mi se pojavila, tražila da me pita nešto. I onda mi je rekla da li sam normalan, da sam tati uzeo celu platu, haos sam napravio. I ja joj dam sve te pare. I sačekao me tata, kako sam vrata otvorio, on je rekao "Gazmene, dođi ovamo". I ja došao, stao i on kaže: "Sa kojom rukom si uzeo novčanik", ja sam rekao desnom i on mi ćapi ruku, ja molim "Nemoj, tata". On je hteo da napravi dramu, da unese strah da nešto tako ne uradim nikad više", ispričao je Gagi.

Kurir