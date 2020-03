ONA IMA STRAH OD MENE: Edo otvoreno pričao o DETALJIMA iz prošlosti, pa otkrio šta Dragani neće OPROSTITI (VIDEO)

Edis Fetić i Dragane Mitar su detaljno prokomentarisali svađu koju su imali, a Fetić je tom prilikom priznao da je Dragani zamerio na lažima.

"Ona je meni zamerila kada sam ja njoj rekao da je greška. Naravno da ću ja, ukoliko uđem ovde zbog nekoga, pa se onda raziđemo, naravno da ću smatrati da je to greška. Da mi bilo šta smeta od Draganine prošlosti, ja ne bih sada bio ovde. Uporno joj govorim da ne može da govori da se nešto nije desilo, uporno me pravi budalo. Shvatio sam da ona ima strah od mene, ali nije, to je strah od ostavljanja. Ja njoj nisam zamerio na muškarcima, već što me laže da nije bila sa njima. Ja sam prešao preko tih svih muškarca, jer sam imao jaku emociju prema njoj. Kad kažeš, laži za milion, ne za gluposti", rekao je Edo.

"Ispada da smo se mi lagali međusobno. Prvi put ovde spominje "Zadrugu 2", time je trebalo da se bavi moj bivši muž. Juče smo došli do zaključka da napolju, niti sam ja bila svetica, niti je on bio svetac. Shvatila sam da za ova tri meseca mi nemamo niti jedan problem, sem te neke prošlosti", rekla je Dragana.

