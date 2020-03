ZBOG OVOGA NIJE ISPRATIO LUNU U RIJALITI: Anabela otkrila DETALJE Gagijeve prošlosti! Svi u ŠOKU (VIDEO)

Anabela Atijas danas je pričala sa svojim cimerkama ponovo o Gagiju Đoganiju i o tome zapšto Lunu Đogani nije ispratio kad je ulazila u prvu sezonu Zadruge.

foto: Printscreen/Youtube

"Andrej je veliki protivnik toga bio da ja uđem. Kad je on rekao: "Uđi, idi, ispucaj sve što imaš, aman dosta!". Njega je zabolelo sve zbog izdaje. Ljudima je teško. Da sam ja takva da idem, da se šetkam, da idem na Maldive, uzimam pare kao njen tata, ali nisam takva, ja sam budala. Ispraćali smo je Andrej i ja u karantin za prvu Zadrugu, pitala sam nju gde joj je tata. Ona kaže "Ne može on, nemoj da me pitaš ništa". Ja ga pitam posle što, on kaže njegova sestra od 50 godina, koja ima ćerku odraslu, kaže "Morao sam joj da joj kuvam čaj, bolelo je grlo". Dođe do toga da je popularna, da može da dođe do pobede i eto ga on se javlja. A gde si bio kada je bila bolesna, kada joj je trebalo za školu?",pričala je Anabela.

Kurir.rs / M.M

Kurir