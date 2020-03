MUKA MI JE, NIKO GA NE VOLI! Mina suze lije zbog Mensura, pa otkrila šta je radio posle STRAŠNE TUČE sa Čolakom! (VIDEO)

Mensur Ajdarpašić nasrnuo je na Baneta Čolaka zbog čega je kažnjen, a sada je Mina Vrbaški priznala kako se ona oseća.

Ona je rekla da je Mensura molila da prestane, kao i da zna da njenog dečka niko u kući ne voli.

"Ne opravdavam njegov način, osuđujem najoštrije. Juče kad sam videla da nije hteo da me pusti, srce je htelo da mi pukne. Koliko god da se mi svađamo, mi se mnogo volimo i ne možemo jedno bez drugog", iskrena je bila Mina.

"Mislim da se posle ovoga sad što se desilo, da on više neće pisnuti ništa jer mora da bude srećan i zahvalan što je ostao ovde. Dan pre toga nisam mogla da zaspim, bilo mi je muka. Pitao me je šta mi je, rekla sam mu da se loše osećam, da sam iscrpljena, da mi smeta što mi se neke stvari zameraju. I ja sam u trenutku rekla da se gasim, da mi se gase emocije, da sam iscrpljena i on je samo krenuo da se guši u krevetu i otiašao u pab. Posle se ispovraćao. Bilo mi je baš teško", rekla je Mina.

