ON KAD JE TU LIČIŠ NA SRUŠENU ŠUPU: Mina se DOTERALA dok Mensur leži u zatvoru! Neće mu biti SVEJEDNO (VIDEO)

Marko Đedović je prozivao Minu Vrbaški kako se sredila dok je Mensur Ajdarpašić u zatvoru.

Naime, kako je poznato, Mina je ceo dan provela u krevetu, pateći za svojim dečkom Mensurom Ajdarpašićem, koji se nalazi u zatvoru zbog fizičkog obračuna sa Banetom Čolakom.

Mina se večeras sredila i uvukla se u haljinu, koja je isticala sve njene obline, što je zadrugarima baš zapalo za oko.

"Sram te bilo f*karo, on kad je tu ličiš na srušenu šupu! Kao da se udaje za Orozovića, vidi kako se on spremio. Čekaj, samo da izađe Mensi, on će potrošiti honorare do Zadruge 20 kako je krenuo", rekao je Đedović.

