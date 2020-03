NE MOGU DA GA PREPOZNAM! Oglasila se Mensurova majka posle SVIH SKANDALA pa poručila: Mislim da ga Mina baš PROVOCIRA!

Nakon što je Mensur Ajdarpašić napao Baneta Čolaka, posle provokacija i psovanja majke koje je ovaj zadrugar njemu uputio, oglasila se Mensurova majka Naila. Ona se oglasila pa je rekla da ne može da prepozna svog sina,

Mensurova majka nije imala lepe reči da kaže za izabranicu njenog sina, te istakla da je Mina veliki provokator i da ona ne voli Ajdarpašića.

"Mislim da ga Mina baš provocira, on jeste zaljubljen u nju, voli je iz dubine duše, ona je, šta znam, iskusna je ona da provocira, kao i svakoga. Baš je katastrofa. Ja da mu kažem da je ostavi, on to neće da uradi, neće je ostaviti jer je mnogo voli. Žao mi je što se ovako dešava, a ona glumi da ga voli", rekla nam je u dahu Mensurova majka.

Kada je situacija od sinoć u pitanju, Naila smatra da je njen sin isprovociran od strane Baneta, ali da on nije jedini koji ga napada.

"Šta znam, ja mislim da je to sve bila neka provokacija, Ermina ga je provocirala, ne znam šta ta žena ima protiv njega. Svi su protiv njega, psuju majke, očeve, svi se psuju između sebe, svašta kažu, a samo moj sin kad vređa, svi ga napadaju, otkako je ušao tu, svašta su mu radili, mora da brani sam sebe. Ermina, Tara i Bane ga napadaju non-stop, on nije zlonameran, nema kvarnu dušu, nije agresivan, on se iznervira u trenutku, a uvek uzvrati, nikad ne dira prvi. Svi jedu, on ništa ne jede, uvek dobije mali budžet... Moje dete je uvek pod nekim stresom, ja ne mogu da ga prepoznam. Bane da ga vređa tako, on je ostao rano bez oca, nije mu se otac obesio, nego je umro od bolesti. Majka mu se nije bavila prostitucijom, kako su pričali, ja sam radila i dan danas radim u restoranu gde dolaze porodice, gde se slavi. Nikada se nisam bavila prljavim poslovima", zaključila je ona.

