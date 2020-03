ĐOGANIJEVA NA IVICI SUZA! Pričala o Gagijevim greškama: Sve je mogao DRUGAČIJE ! A evo šta ZAMERA roditeljima (VIDEO)

Luna Đogani pričala o greškama svojih roditelja i šta im najviše zamera.

"Na samom početku večeri poželeću dobro veče Luni Đogani. Ja sam dobro pratio tvoja izlaganja prethodnih dana kad si govorila o svađama svojih roditelja, o iznošenju prljavog veša, između ostalog si rekla da su Gagi i Anabela bili tvoji idoli kad si bila mala, kako sada gledaš na njih i da li su ti se promenili u očima?"

"Kada sam bila mala pratila sam ih od kada sam bila svesna svega. Odmalena sam slušala muziku, gledala mamu kako se šminka, tatu kako igra, na to sam mislila kad sam rekla da su mi bili idoli. Bila sam mažena i pažena, kao pod staklenim zvonom, bila sam voljena, dete koje je bilo maksimalno zaštićeno, bila mi je pružena maksimalna ljubav. U prošloj Zadruzi su bile ispovesti, ja sam pričala o tati i o tome kroz šta je on prošao, kroz poroke. Kad god sam pričala o tati pričala sam sa dozom tuge jer mi je žao što je skrenuo sa puta i bio u stvarima koje su grozne. A kad sam o mami pričala pričala sam u pozitivnom smislu, izdigla se, krenula je boljim putem, krenula je svoju karijeru, našla muža... O tati mi je bilo teško da pričam, to se vremenom promenilo. Znam da je tati teško palo što sam o tome pričala tako otvoreno i što je ispalo da ga blatim, a moja poenta je bila da sam ponosna što je on izašao iz toga jači i bolji. On kakav god da je, presekao je i od tada je postao bolji. Danas mogu da kažem da sam ponosna na svoje roditelje jer su dobri ljudi, idoli su mi zbog toga. Dešavale su nam se strašne stvari, ali niko od nas nije loš čovek i to je ono na šta sam ponosna. Čujem da se pojedinci podsmevaju i rugaju ovoj priči, kažu: "Vidi ove bolesnike"... Sigurna sam da je svako od nas proživeo ono što smo mi proživeli kao porodica. Ja sam ponosna što je moja cela porodica dobri ljudi i što smo jedni uz druge tu, na to sam ponosna", rekla je Luna.

"Rekla si da si živela pod staklenim zvonom, verujem da i sada mnogim zadrugarima to para uši, ako uzemo u obzir sve scene sa kojima si odrastala... Koje stvari zameraš mami, šta to nije pravilno uradila, a u kojim stvarima je grešio Gagi", upitao je Darko Tanasijević.

"Ja sam puna ljubavi, da dam svima na ovom svetu, tako sam odgojena. Novac, stan, meni to nije bitno, već je bitna ta ljubav koja mi je pružena, uvek sam bila maksimalno zaštićena i osećala sam se uvek voljeno... Tati zameram sve loše što je uradio, to je moglo drugačije, i te prevare, poroci i agrsivni postupci, nema opravdanja za takve stvari. Mislim da je imao nešto što je trebalo da čuva, porodicu, moju mamu, posao, novac... Imali smo sve, možda to nije savršeno, nijedna veza, brak nije savršen, uvek postoje krize i problemi, ali nije vredno da se izgubi zbog jedne večeri zadovoljstva... I on je svestan da je zbog tih stvari izgubio nešto što je sveto i nema cenu, to je porodica i mir, da letujemo zajedno, da ručamo zajedno, to je nešto što nema cenu. Njemu zameram što je dozvolio da to nestane. Mami zameram jer je možda trebalo ranije sve to da prekine" govorila je Đoganijeva na ivici suza.

