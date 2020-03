LUNU NATERALI DA BIRA BOLJEG OCA: Evo šta je Đoganijeva rekla o Gagiju i Andreju! ŠOK ZA SVE! (VIDEO)

Luna Đogani odgovorila je na pitanje ko je bolji otac - Gagi Đogani ili Andrej Atijas.

Ona je istakla da bez obzira na sve, Gagi joj je na prvom mestu.

"Andrej je Ninu i mene prihvatio kao svoju decu. Muškarci u tim godinama menjaju devojke, ne znaju da se skrase, on je tu od prvog dana, mamu je tretirao kao princezu, Ninu je pazio, čuvao, vodio na treninge, u školu. Zahvalna sam mu. Nikad nisam osetila negativnu energiju od strane njega, on je čak i Ribe u horoskopu, slažemo se dosta. Mama je imala sreće, drago mi je da taj razvod ništa nije promenio. Ali tatu kao tatu niko ne može da zameni, da je najgori na svetu, da je grešio, ipak je to moj tata. Ne može niko da ga zameni, niti je iko pokušavao", odgovorila je Luna.

foto: Printscreen

"Poslednja dva puta kada ti je pozlilo, samo je Gagi bio uz tebe, da li si to zamerila Anabeli?", pitala je voditeljka.

foto: Printscreen

"I njoj je tada pozlizlo zbog mene, ja sam tada ćutala za stolom. Ćutala sam i čula da joj je loše, tada sam izašla iz prostorije. Sve mi se skupilo, da, tata je bio tu. Mama je bila loše, nije ni znala gde sam ja. Prvi put mi se desilo i da sam počela da se gušim, tata me je smirivao, na njega sam hipohondar", nastavila je Luna.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Damir Dervišagić

Kurir