RASKRINKAO SVE ĐOGANIJEVE Gagi otkrio šta se desilo između Đoleta i njega posle Zadruge 1, pa uputio apek celoj PORODICI

Otkako je Anabela Atijas ušla u Zadrugu 3, cela porodica Đogani se ponovo uključila u celi njihov život.

A na pitanje zašto nije u dobrim odnosima sa Anabelom i zašto je dozvoljavao da ti se ljudi mešaju u brak, Gagi je imao šta da kaže.

"Dok sam bio u braku, uvek sam bio po strani. Bilo je tu mešanja, ali nisam dozvoljavao njima koji su hteli, Anabela zna da sam ja reagovao. Sada, poslednjih godina, kada god se desi neki problem, ja sam u Zemunu kod mojih, ali opet sam ja taj koji donosi odluke. Lunin ulazak mi je nekako dao vetar u leđa, ali nisam očekivao da će Anabela ući sa namerom da pokrene ovaj talas, ove priče koji se desio pre 10, 15 godina. Totalno sam deklasiran, to je to. Nikada se nije povukla ta tema, nikada mi Anabela nije prišla da mi kaže da je nezadovoljna, da nešto rešimo nasamo. A ne ovako pred kamerama... Da ovu lakrdiju prenesemo naciji, ja to u životu ne bih uradio, ona je to uradila. Može od danas do kraja da priča, ja se više neću oglašavati vezano za moju prošlost - rekao je Đogani.

Da li ti je bitniji brat ili rođena deca? U "Zadruzi 1" se skoro ceo svet okrenuo protiv Lune, a stekli smo utisak da je to uradio i tvoj brat Đole. Luna je zbog Đoleta prolila mnogo suza, da li si ti to zamerio Đoletu?

Niko ne zna pravi istinu šta se izdešavalo između brata i mene, ja gledam da porodicu maksimalno izbegnem, oni nisu učesnici ovde. Izbegavam to. Jeste se Đole oglašavao, evo, odgovoriću. Naravno da se umešao, ne samo po pitanju Lune. Možda je izgledalo tako, ali ja u javnosti bratu nisam nikad ništa loše rekao, ali naravno da smo pričali o tome. Rekao sam mu da nije u redu, osudio sam to, rekao da sam ljut. On je to razumeo, to je to - ispričao je Gagi.

Osim Đoleta, i tvoja sestra Nađa je aktivna, često se oglašava, davala je i intervjue. S obzirom na to da je haos ovde od kada je ušla Anabela, ne mogu da ostanu ravnodušni. Ja apelujem da ne daju nikakve izjave, da budu po strani... Svaka izjava samo pravi veći problem. Ja se oko toga sekiram, ne oko pretnji, Anabela zna da se to nikada ne bi desilo - odgovorio je Gagi.

