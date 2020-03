NISU GA NI POZDRAVILI: Ivan Marinković na ivici SUZA, a evo kako je Jelena umešana u sve!

Ivan Marinković bio je na ivici suza prošle noći. Naime, učesnici su gledali snimke koje su im poslali njihovi najbliži, pa se onda desilo nešto što ga je totalno izvelo iz koloseka.

On je za vreme snimka koji je dobila njegova izabranica Jelena Ilić boravio u izolaciji zbog neprimerenog ponašanja, a čim je "odslužio kaznu" zahtevao je da čuje šta su to rekli njegovi budući tast i tašta.

"Ja smatram da imam pravo da čujem šta je rekla moja buduća tašta. Meni je stalo do njenog mišljenja i želim da ga čujem i nije pošteno što mi je to uskraćeno", rekao je on, pa mu je voditeljka otkrila da ga "tašta" nije ni pomenula.

Nakon toga je on priznao da mu smeta što nije video Jelenine roditelje, a posebno ga boli to što ga Miroslav Ilić, otac njegove drage, nije pozdravio.

