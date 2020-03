NATAŠA RADAN DOBILA ŠOK ZADATAK OD IVE! Tražila joj da se čuje s njenim bivšim, a tek da čujete ZAŠTO!

Nataša Radan napuštajući rijaliti imanje u Šimanovcima niti je znala šta je napolju čeka, niti je sigurna zašto ju je Iva Grgurić zamolila da se čuje s njenim bivšim. Bivša zadrugarka progovorila je o svemu bez ustezanja, a prema mišljenju mnogih - u ovoj priči najgore bi mogao da prođe Filip Đukić, kojem sigurno neće lako pasti molba devojke, kada za nju bude saznao.

"Nisu mi se još slegli utisci, iskreno, prespavala sam skoro ceo dan, ali ono što sam uspela da vidim i što me je baš šokiralo jeste to da je napolju veći rijaliti nego unutra. Tamo je kod nas sve nekako bilo normalno, pa čak i kad se nešto desi, neke svađe, haos, to posle prođe, a ovde nije tako. Sada mi je jasnije i zašto su pitanja gledalaca i novinara bila takva kakva jesu. Ja sam zadovoljna što sam psihički izdržala ovih sedam meseci tamo, ali jedino nisam zadovoljna što nisam bila aktivnija na početku i što nisam odgovarala na provokacije drugih kad ih je bilo, nije trebalo da ćutim", počela je Nataša, pa prešla na "dogovor" sa Ivom koji se tiče njenog bivšeg Marinka, koji je više puta spomenut u Beloj kući "Zadruge".

"Kada je Ognjen Amidžić rekao da sam ja nominovana, Iva mi je prišla, rekla mi je da joj je žao, pozdravila se sa mnom, pogledala u kameru i zamolila me je da saznam nešto o njenom bivšem dečku, da zovem njenu drugaricu Barbaru, da saznam valjda kako on gleda na to što ga pominju mnogo u 'Zadruzi'. Iva je znala da ću ja poslati čestitku za Ninin rođendan, pa mi je rekla ako mogu neki znak da joj dam kako Marinko gleda na sve to. Ne znam, iskreno, šta je tačno muči, ali mislim da je to što ga pominju, te da će, ako sazna da njemu to smeta, da promeni ponašanje", ceni ona.

Zatim, Nataša se osvrnula i na turbulentan odnos Anabele Atijas, Gagija Đoganija i njihove ćerke Lune.

"Ja sam, donekle, prepoznala svoju priču i svoju majku u Anabeli, mislim da je Luni tu najteže. A što se tiče Gagija i Anabele, imam neki utisak da oni gledaju ko će više da bude uz Lunu, da se bori za nju, da joj se dodovorava, kad plače da joj priđu, kao da se takmiče kako će da se pokažu u javnosti", istakla je ona, pa otkrila ko bi po njenom mišljenju mogao da odnese pobedu ovoga puta.

"Za pobednika iskreno ne znam, niti vidim da će neko meni drag pobediti, a sigurno ću se čuti sa Matorom, Anom, Davidom, Jelenom Pešić, čuću se i sa Erminom", zaključila je Radanova.

