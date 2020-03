KO ME DIRA IMA PIŠTOLJ DA RADI?! Bora Santana se vrteo ukrug od besa: Ima da ga izrešetam i bacim U JEZERO!

Prethodne noći Bora Santana i Marko Janjušević Janjuš sukobili su se u Beloj kući "Zadruge", kada je Santana javno raskrinkao aferu oženjenog košarkaša sa rijaliti cimerkom Majom Marinković. Janjuš je tada i nasrnuo na njega pa je nastao haos, zbog kog Bora ni danas nije imao mira.

Van sebe zbog svega što se odvilo, a i zbog današnjeg dodatnog obračuna koji su imali, Bora je šetajući se ukrug prozvao svoje kod kuće da mu kupe pištolj "koji će da radi svaki put kad neko krene na njega".

Niko nije mogao da ga smiri dok je besneo, pa ni Lepi Mića, koji se za to najviše i zauzeo. "Policija i moj lično moj pištolj ima da radi napolju. Ko me dira, kupujem pištolj i pucam... ko me dira. Ne lupetam gluposti! Kupi pištolj, za ne daj Bože, da rešimo ove probleme, ko me pipne. Kupi mi pištolj, da ga izrešetam, 6 u mozak i da ga bacim u jezero..." pričao je Bora i mahao rukama sve vreme.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir