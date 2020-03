ONA BI DA BUDE LUNINA GOSPODARICA, TO BI JE USREĆILO! Adam Đogani opleo po Anabeli, a onda otkrio kakav je Marko! ŠOK!

Otkako se Anabela Atijas pridružila ćerki i bivšem suprugu u rijalitiju „Zadruga“, njihove svađe ne prestaju. Ne samo da Anabela koristi svaku priliku da iznese prljav veš iz svog braka sa Gagijem Đoganijem, već u svađama često spominje i članove denserove porodice.

Adam Đogani, denserov bratanac i bivšizadrugar, kaže da zbog toga pomno prati rijaliti, ali i da mu nije svejedno kada Anabela napadnecelu Gagijevu porodicu.

foto: Damir Dervišagić

- Moja porodica svakodnevno prati šta se dešavau „Zadruzi“ i nije nam svejedno! Anabela je zmijetina, a Gagi je dobica! On bi se pomirio s njom, čak bi pristao da budu u dobrim odnosima i da joj bude drug, ali to njoj ne odgovara. Kao što je i Gagi sam rekao da Anabela živi za popularnost i u tome je u pravu. Prodala je sve za malo pažnje, zbog toga sve preuveličava i gledaocima plasira napumpanu priču. Od muve je napravila četiri slona - kaže Adam i dodaje da mu je teško da gleda svoju rođaku Lunu razapetu između majke i dečka.

foto: Printscreen

- Anabela želi da odvoji Lunu od Marka, pa čak i od Gagija. Najviše bi volela da bude njena gospodarica, to bi je jedino usrećilo. Svojoj sestri jedino zameram to što ćuti majci i što misli da mora da bude na njenoj strani samo zato što je Anabela za nju strah i trepet. Znam da bi Anabela maltretirala Lunu kada bi ona rekla nešto protiv nje. Definitivno bih joj poručio da više poštuje svog tatu - kaže Adam i dodaje da je i on saznao o Markovom i Luninom pomirenju na televiziji.

- Nisam znao da su se Luna i Marko viđali pre ulaska u „Zadrugu“. To zapravo niko nije znaojer su se oboje krili od svih nas - rekao je Adam i otkrio da li će ući u „Zadrugu 3“.

- Priželjkujem da pokažem ljudima kakav sam zapravo jer sam u drugoj „Zadruzi“ bio previše blag. Promenio sam se posle rijalitija. Osećam da sam zreliji za makar pet godina.

Zahvalan sam Marku što čuva mog strica!

Adam kaže da mu je veoma drago što Lunindečko Marko Miljković ima prisan odnos sa njegovim stricem Gagijem.

- Drago mi je što se Marko i Gagi gotive. Srcemi je puno kad vidim da mi neko čuva strica kaošto bih i ja. Za to sam mu mnogo zahvalan - kaže mladi Đogani.

foto: Printscreen/Youtube

