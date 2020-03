ANDREJ PODIŽE TUŽBU PROTIV PORODICE ĐOGANI! Atijas besan zbog KLEVETA, a onda se dotakao i LUNE

Anabela je svojim ulaskom u "Zadrugu" podigla veliku prašinu, te se svakodnevno pred milionima gledalaca iznosi prljavi veš iz njenog i Gagijevog braka, a u celu priču su umešali i Andreja Atijasa.

Naime, cela porodica Đogani pokušava da zaštiti Gagija, osuđujući Anabelu i njenog supruga Andreja za sve što se izdešavalo među njima, a Gagijeva sestra, Nađa Đogani je pre nekoliko dana žestoko je oplela po Atijasu uz tvrdnju da ga je zbog dugova prebio kum, uz pomoć još desetak mučkaraca.

Andrej je nakon Nađinih navoda odlučio da reguje, pa je osuo paljbu po kompletnoj porodici Đogani i najavio tužbu Gagijevoj sestri.

foto: Pritnscreen/Instagram

- Strašno kakvim podlostima i lažima se bave... Ali od takve porodice, koja opravdava nasilje, ništa me ne čudi. Uostalom, dajem vam za pravo da pitate Lunu da li je to opet tetka malo lagila kao i do sad, pa mora Luna da je demantuje - rekao je Andrej.

- Ne znam šta postiže takvim lažima, sama sebi uskače u usta i pred celom nacijom ispada patološki lazov... A što se mene tiče, ja se neću spuštati na taj primitivni nivo na koji se spušta dotična, već ću pokrenuti tužbu za klevetu po više tačaka iz njenog intervjua - zaključio je Atijas.

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Sonja Spasić

