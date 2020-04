TO JE PREBOLESNO! Gagi hoće da vrati bratu Đoletu DUG OD 8.600 €, a Luna i Anabela zajedno SKOČILE DA GA BRANE! (VIDEO)

Gagi Đogani navodno duguje svom bratu Đoletu 8.600 evra, što je Lunu šokiralo kada je za to saznala.

Anabelin bivši muž i Lunin otac ustao je da objasni o čemu se radi.

"Ne morate vi da mu skupljate, ako je rekao da mu tolikujem dugujem, onda mu dugujem. Ali ja sam mu rekao da ću da mu vratim. To je bilo, neki dugovi za neke veze, poslednjih nekoliko godina. Volim te brate moj", rekao je Gagi.

"Meni to nije normalno, ali iz kog razloga su oni to odlučili da bude striktno 8.600 evra, to ne znam, nije mali novac, ko zna zašto mu je trebalo", prokomentarisao je Marko MIljković.

"Prebolesno je da to izjavljuješ u novinama, da ti tačnu količinu kažeš u novinama! Ljudi kao on mnogo bolje prolaze u životu, nego kao moj tata, ali ja ću od sada imati svesku u kojoj ću upisivati koliko mi ko šta duguje", rekla je Luna Đogani.

"Gagi je bio nesebičan dok je imao novac i davao je šakom i kapom, zato mi nismo imali po šest, sedam stanova, nego po jedan, imali smo šanse da kupujemo nekretnine na kilograme. Gagi je svojima davao bespovratno. Jedino kada je Staša izašla iz braka, Đole je bio u situaciji kada nije imao dinara, Gagi mu je ponudio novac da uradi album sa Vesnom, što je Đole vratio. Ali je bila situacija kada je naše dete bilo ugroženo životno, na šta je Đole ostao gluv i rekao da na njega ne možemo da računamo. To Gagi nikada ne bi uradio", rekla je Anabela.

