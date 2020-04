NEMOJ DA ME MALTRETIRAŠ, NEGO RASKINI! Matora odlepila mereći svaku Sanjinu reč: A tek Luna što je dolila ULJE NA VATRU!

Jovana Tomić Matora izgubila je razum razmišljajući o devojci Sanji, te tome da li su još zajedno ili ne. Urlajući po garderoberu, istakla je i kako joj je Luna rekla da se Sanja viđa sa bivšim, što joj tek nimalo lako nije palo.

"Evo, kažem ti sada, ako me neko sluša", počela je ona gledajući pravo u kameru: "Ako ti smeta, onda raskini i to je to. Nemoj da me maltretiraš. Pričam 20 sati o njoj. Pazim, merim svaku reč, mene zanima - zašto moja devojka sumnja u mene?"

foto: Printscreen

"Da li ti znaš da je meni Luna rekla da je istina da je bio njen bivši dečko, da je gledala i da je dala intervju kako mene voli i da kako nismo raskinuli, ali da je taj njen bivši dečko uvek bio tu za nju i da se sada našao jer niko nije bio tu...", urlala je Matora.

foto: Printscreen

