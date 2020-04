SVI DETALJI TUČE GAGIJA I ANDREJA! ĐOGANI RAZVEZAO JEZIK: Bio je pijan i sačekao me sa petoricom na parkingu! (VIDEO)

Gagi Đogani tvrdi da ga je bivši muž Anabele Atijas - Andrej napao. Prva je ustala Anabela, kako bi iznela svoje mišljenje o situaciji.

"On je izgubio kompas odavno, 15 dana po mom porođaju smo dobili intervju od novinara, gde mene Gagi pljuje kako sam nikakva majka, njegovo ono standardno, ja sam bila uznermirana, plakala sam. Andrej je rekao da će da ga pozove i da mu kaže da me ne dira, da nije u redu zbog dece, tek smo tada dobili bebu, valjda će shvatiti sve to. Baš sam bila rastrojena, samim tim što sam se tek porodila, umesto da omdaram, ja moram da slušam da je o meni izašlo kontantno pljuvanje. Andrej ga je nazvao...", pričala je Anabela.

foto: Printscreen

"Je l' me nazvao u pijanom stanju, je l' tako?", upitao je Gagi.

"On ga je nazvao, zamolio ga, on je na to drčno odogvorio: "Diraću moju bivšu ženu dok sam živ", Milena to zna, snimala je i uživala dok te je tukao. Pričaš ti svoju verziju, Andrej nikoga ne bi napao bez razloga, on mrzi nepravdu, on bi se tukao zbog psa na ulici. On je mene video potpuno rastrojenu, beba plače, grčevi, ja plačem što ne može da me ostavi na miru. Za mene si neki! Kao i svaki normalan muž, moj muž je tada odreagovao, naravno da je spustio loptu zbog Nine i Lune, jer je Andreju uvek bilo bitnije da Nina i Luna budu mirne", ispričala je Atijasova.

foto: Printscreen

"Anabela je pokrenula ovu priču i njen cilj je bio atak na mene. Sledeće, 'ajde već kad pričamo, da se držimo teme, bile smo Milena, moja bivša devojka i ja, bio je poziv od Andreja, on i ja smo bili u super odnosima. On je bio u pijanom stanju, gde je on mene nazvao iz čista mira me je vređao, ja sam bio zgranut, ja sam njega pitao šta mu je, on mi je psovao mater, svašta mi je rekao. Ja sam rekao da dođe, ako ima neki problem, ja sam to skontao, jer znam kakva je Anabela. Moram da se nadovežem na tu priču, ja o njoj ništa loše nisam pričao, nego je novinar jedan nazvao i jednostavno preneo totalno je išao na to da nas posvađa. Andrej je uzeo stvar u svoje ruke u pijanom stanju, ja sam spustio loptu dole, rekao sa da se vidimo. Mi smo se videli, desilo se to da je on došao sa petoro ljudi u autu, ja sam ga pitao u čemu je problem, on mi je rekao da prestanem da vređam Anabelu, ja nisam ni znao o čemu se radi... To se desilo na tom parkingu gde sam poljubio i Erminu i udario me je prvi, da ne idem dalje šta se izdešavalo. Ja sam nazvao Lunu i rekao joj šta se desilo, mene je bilo sramota to što su komšije videle. Meni nije bilo jasno zašto je ona dozvolila to. Oni su posle pobegli za Bosnu, jer su se mediji bavili time, to je bio veliki skandal, samim time što se to desilo i posle nekog vremena, svi su se pokajali, ja se nisam pokajao, jer ga nisam udario prvi. Šta ima da ga tužim? Ja nikog ne tužim. Posle nekog vremena, zna Luna, oni su radili ka tome da mi ne pričamo. Ti možeš da pričaš svoju priču i da štitiš svog muža", tvrdio je Đogani.

foto: Printscreen

"Ti si tad bio narkoman par ekslenas, tebe treba tući svaki dan", odbrusila je Anabela.

"Jesam, bio sam narkoman, ti znaš da mi imamo zajedničku decu! Posle nekog vremena oni su se vratili, Luna me je nazvala da se izvinimo, on su osetili pokajanje i videli su da su pogrešili, pa smo se izmirili i stavili smo tačku na to. Ja sam ni kriv, ni dužan nastradao. Moraš biti realna, to što radiš je sramota, ja te nikada nisam nazvao k*rvom raspalom, ja takve reči nikada ne bih izgovorio. I kajem se zbog toga, kajem se zbog toga što sam rekao detetu: "J*bi se", uzvratio je Gagi.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Damir Dervišagić

Kurir