POVLAČIM SE IZ SVEGA, UMORNA SAM: Luna totalno slomljena PROGOVORILA o svađama sa majkom, a onda donela ODLUKU (VIDEO)

Luna Đogani se otvorila u rajskom vrtu pa rekla sve o svađama sa majkom, a onda donela odluku.

"Ok sam, bilo je i boljih dana, ali neću da kukam. Marko i ja nismo nikako, ne pričamo, u svađi smo, ne komuniciramo uopšte. Nije me ispoštovao, razumem da je neko isprovociran, ali u svađi sa mojom majkom preteruje, treba da iskulira zbog mene. On nema to u sebi, ja sam zbog njega spremna na sve, on nije, tako da jednostavno ne vidim drugo rešenje. Razgovarala sam 100 puta sa njim, ne može da se iskulira. Meni je to bolno i odvratno, da slušam njihov sukob koji nema kraja. Oni osećaju netrpeljivost jedno prema drugom. Ne vidim rešenje, niti imam snage i volje da utičem niti da pokušavam. Sve što sam mogla da uradim, uradila sam. Ne razgovaramo, nije se potrudio ni da ispravi to, odgovara mu tako. Ja sam na njega ljuta. On je kao da se ništa nije desilo. Rekla sam mu da sam ljuta i on je rekao: "Budi ljuta" i okrenuo se. Od tada nismo progovorili", rekla je Luna, a onda prokomentarisala svoj odnos sa majkom Anabelom Atijas.

"I ona se isto naljutila što sam joj ja zamerila jednu rečenicu. Ona je pitala šta sam joj ja uradila, ja sam joj rekla šta mi je zasmetalo, da nije trebalo da kaže. Ona zaboravlja činjenicu da sa Markom ne pričam, tati kažem sve, nek se ljuti i ona. Ja sam razapeta na tri strane. Svaki dan moram da peglam, da se izvinjavam nekome, ne mogu više, ne interesuje me, ne mogu da se bakćem sa tim."

Đoganijeva je otkrila da trenutno razgovara samo sa svojim ocem Gagijem Đoganijem.

"Sa tatom sam jedino ok, nismo previše, ne pričamo, ne želim da pričam sa bilo kim o bilo čemu, baš me to smara. Ok smo, nismo u svađi za sada, ali sve se menja iz dana u dan. Nema tu rešenja. Svako vodi svoju priču i ima potrebu da priča, niko ni na koga ne misli, svako misli samo na sebe. Ja sam dala sve od sebe da izbalancisam, ali ne vredi. Oni misle da treba da se svađaju, da imaju prava da kažu šta misle jedno o drugom. Kad god se budu svađali ja ću da ustanem i da odem u drugu prostoriju. Juče kad sam čula da pričaju o fanovima, meni je sve to... Mislim da niko ne razmišlja ni o kome, svi gledaju kako će oni sami da se osećaju bolje ", navela je Luna, a onda prokomentarisala i svoju svađu sa Miljkovićem.

"Marko ni u jednom trenutku ne razmišlja kako je meni, da li sam dobro, njemu je bitno da samo kaže ono što ima. Ja u životu to ne bih, ne znam šta da mi njegova majka kaže, da joj uradim i da se svađam sa njom, ja nikad u životu to ne bih, ne razumem to. Ja ću da se povučem iz svega, baš sam se umorila", navela je Luna.

