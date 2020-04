ROĐENA ĆERKA ME JE DOKRAJČILA: Anabela jecala pa priznala: Napravila sam tragediju od života, ISKORISTILA me je (VIDEO)

Nakon što je Luna Đogani bila kod Drveta mudrosti, otišla je Anabela Atijas pa istakla da ju je rođena ćerka iskoristila.

"Ne mogu da se pomirim sa činjenicom da je konstatno najlakše okriviti mene, da sam ja zadnja rupa na svirali. Šta god gospođica Luna da uradi... Ništa nije uradila, bezveze, očekujem da bar ne pravi situaciju da pored mora uvreda, da ne kaže ništa ako nema ništa lepo. Od svega izrečenog od strane njenog oca i dečka, ona je zamerila meni kako sam ja ružno izrekla. Ja sam otišla sa te žurke ranije, nisam htela da se mešam i da utičem. Ostavila sam ih, počela je ta svađa, ona je došla pored mog kreveta. Ja sam joj rekla da se ne meša u svađu Ermine i Marka. Sinoć je bio problem što sam rekla da imam traumu od ljudi koji piju. Ona reflektuje ono što oni od nje očekuju. Lakše joj je da udari po meni. Sedam puta mi je ponovila šta sam izjavila. Ja ovde ne smem da imam osećanja. Ona je mene tri godine protvorila u nešto što nisam, izvlači iz mene najgore, njeni pogrešni potezi... Odlučila je da na mene udari jer večito peglam njena da ne kažem šta. Sinoć mi je rekla: "Hoćeš li da me udariš". Ispada kao da ja nju konstantno tučem, to je klasično manipulisanje. Pravi takvu situaciju, stvara takvu sliku o meni da se ja osećam poraženo. Šta da kažem kad me je rođena ćerka dokrajčila. Mogu i ja da krenem neke stvari da pričam, glava će da je boli. Shvatla sam da je ona postala ista kao oni, patološki laže, izmišlja situacije, to mogu i ja da radim. Nepravda stvorenja koje sam ja donela na ovaj svet, jednostavno pretužno, ne mogu da verujem šta sam doživela. Ona zna da je to moja trauma iz detinjstva. Radim taj posao i stalno imam strah od takvih ljudi", govorila je Anabela kroz suze.

Anabela je zatim istakla da i dalje nema nikakav odnos sa Gagijem Đoganijem.

"Naš odnos je nikakav, nikada neće ni biti bolji. Može samo da me ostavi na miru. To je nerešiva sitaucija. Prema njemu nisam ni ravnodušna, ni spokojna, on u meni izaziva nešto, ne mržnju, ne umem da mrzim, ali imam neku reakciju, imam problem. Možda se to leči. On nije pokazivao da je otac, da je muž, bivši muž, to je poslednja osoba na svetu koju bih pozvala. Rešenje je da me se kloni. Da me on pustio da živim svoj život... Tražim samo da me ne dira, on ima potrebu da se meša šta god da se dešava u mom životu. To je opčinjenost, ne znam. Nismo se sinoć svađali, svađala sam se sa Gagijem, jer je rekao da sam veće zlo od Ermine, zato sam rekla da zaslužuju jedno drugo. Ja sam bila prijatelj do sada, ali neću više jer se to ne ceni. Gagi treba da se plaši ljudi da bi ih cenio, kao i Luna. Oni više cene ljude kojih se plaše nego one koji bi poginuli za njih. Ta žena njega zna preko društvenih mreža, iznela je o njemu sve i svašta, i on nju smatra boljim prijateljem od mene. Nije isključeno da je Luna na njega povukla taj gen", rekla je Anabela.

Drvo je upitalo Anabelu i šta se dešava u njenom odnosu sa Markom Miljkovićem.

"Moj i Markov odnos može da se primiri, ali on očekuje da ja ne odgovaram na pitanja, ja tražim reč i upakujem. Juče mi je rekao da pričam ono što mislim, da se ne foliram. To je zato što hoću da Luna bude bolje. Ako krenem da pričam ono što stvarno mislim o njemu, ona će opet da padne, njoj je najteže, ali je i meni loše. To što ja poštujem zadatke, ne znači da u meni sve ne umire, ja sam navikla da se borim. Za razliku od Lune, ja sam morala da ustajem ujutru i da obavljam obaveze, jer imam još dvoje dece, a ona je uvek mogla ovako, da se pokrije po glavi i da očekuje da će biti bolje ako prespava. Prave priču da sam ja negativac. Oni su svi ispravni, a ja sam došla da im zagorčam život. Ja sam prihvatala sve za tu devojku. Ne očekujem da skače za stolom, ali ne može samo u meni krivca da vidi. Tako je stala na Markovu stranu jer je to način da mu se približi. Čim mu ona kaže:"To je moja majka, smiri se, nemoj", on se naljuti. Ona mora da udari na mene kako bi on video da nije na mojoj strani. Ona ne sme da stane na moju stranu. On pravi haos i dolazi do svađe. Niko ih ne može posvađati sem mene, samim tim što ona pokuša da me zaštiti, on se naljuti. Ona mora da udari na mene da bi on bio njen zaštitnik", rekla je Anabela.

Drvo je upitalo Atijasovu da otkrije kada i zašto je Gagi želeo da promeni svoje ime.

"Zato što su u njegovoj porodici skoro svi to uradili, muškarci. Krenulo je od Velikog Štrumfa, alfa i omega (Đole). Rekao je da će i on da menja ime. To je bezveze, niko ga nije dirao zbog imena. Onda su napravili priču kako sam ja menjala ime. Ja sam rođena kao Anabela. Ja sam dete iz mešovitog braka. Moji su odlučili da im se ćerka zove Anabela jer nisu hteli da me niko svojata, to je internacionalno ime. Takvi koji se stide svog porekla, ne znaju ni ko su ni šta su, naprave da neko ko je rođen kao takav, da se ja kao stidim, da sam promenila ime. Ne sećam se koja imena je hteo sebi da da, jedno od opcija je Dragan, jer kao Gagi, pa Dragan. To nije bilo njegovo mišljenje, već mu je bilo nametnunto. On (Đole) mu je bio idol, a on je to uradio, logično je da ako idol pomeni ime, da će i fanovi. On je uticao na nas, podsvesno, čula sam rečenice koje nisu bile Gagijeve, to je isto Đole radio sa Slađom, sa grupom, da ne može da peva pesme. Ne kažem da me nije stvorio, ali sam ja nastavila da se borim, a njega ne vidim da se baš može pohvatili opstankom. Imala sam situaciju sa mojim drugim mužem, dok nije popustio, mi nismo odustali, to je porodica i prijatelji, jedan život je u pitanju. Ispostavilo da institucija braka i porodice ništa nije sveto, da će taj prvi da udari na tebe. Kod mene je sve transparentno", rekla je Anabela.

"Napravila sam sebi tragediju od života igrajući ulogu majke, prihvatala sam sve njene greške, tako me je sebično koristila. Napravili su od mene bauka i zlo, samo zato što sam ja odlučila da se borim i da ne kukam. Sad kad sam progovorila onda sam dokazala da sam ono što su oni jadni predstavljali i od čega su bežali. Ja sam glava u ovoj priči, svi su oni bili bespomoćni bez mene. Sad im više ne trebam, a trebam nekom drugom, a ti drugi su možda više zaslužili. Najbolje prolaze oni koji su najglasniji, ovi koji ćute i hrabro trpe to što im je život servirao na njih čovek zaboravi, ne gleda ih. Trebalo je ovo da doživim da bih shvatila da tamo negde postoje ljudi koji su zaslužili, ostali su tu ja im obećavam da ću izaći i vratiti se njima. Jedino me u životu drži činjenica da oni postoje i da me vole", završila je Anabela.

