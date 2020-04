ANABELA RAZJARENA ISPOLIVALA MARKA! Pljuvali se, vređali, isplivali ŠOKANTNI DETALJI, dok Luna strepi od Anabele

Anabela Atijas, posle žestoke svađe sa Markom Miljkovićem i uvredama koje su jedno drugom uputili, nije mogla da izdrži i sva razjarena krenula je prema Miljkoviću i polila ga vodom.

"Totalno razumem Lunu, da li ti je bitnije da uvrediš Anabelu ili da se Luna ne oseti loše? - pitala je Ivana.

"!Meni se ne jede pica, neću nikome odgovoriti na pitanje", rekao je Marko, pa odlučio da isprovocira Anabelu:

"Zašto ti se stan gde živiš sa dve ćerke oseća na marihuanu?", pitao je Marko.

"U šoku sam, nemam komentar. Pošto se ni meni ne jede pica, neću da odgovorim", odgovorila je Anabela i dodala:

"Meni radiš ovo, Marko, ne njoj. Ne znam čime sam zaslužila ovo... Zašto pitaš ovo, čime si izrevoltiran?", zamerila je Luna.

"Ničim, mogu da pitam šta hoću. Zašto si Ninu ostavila nekoliko puta bez dinara gladnu, ja sam jurio nekoliko puta na Vidikovac, ćerku od 14 godina", provocirao je Marko.

Anabela je polila Marka vodom i počela da urla na njega, a on je nastavio da provocira.

Luna se u celoj situaciju osećala nemoćnom, uplašenom, a najviše je pogodilo Markovo ponašanje.

- Nije smak sveta, o čemu ti pričaš? Sada bih se vratila u "Zadrugu 1" da me svi napadaju i skaču na mene, nego vas da gledam kako se svađate - rekla je Luna.

- Ljubav moja, kada ćeš da shvatiš da te ovaj čovek ne voli, ostavio te na dan finala. Jednom je dao 2.000 dinara, vidi šta radi. Nisam imala, bila sam razvedena, nije imao ko detetu da da pare. Mi smo joj ostavili pare, ali nije bilo dovoljno. Ovo sam došla da ti pokažem, ovo nije ljubav. Šta treba da se desi da bi shvatila, da počne da nas tuče? - rekla je Anabela.

- U ljubavi se ovakve stvari ne rade, apsolutno ne znam zašto radi ovo. Ne znam da li radi namerno da bi me odgurnuo od sebe. Mislila sam da je ovoga puta to to, međutim, opet pokazuje da mu je sve drugo bitnije. Tek ću sada da prespavam čitav dan - objašnjava Đoganijeva.

- Ustaćeš i te kako hoćeš, ako treba za kosu ću da te dovučem. Tvoj momak voli i muškarce i tebe! Priznaj, što nisi oženjen sa 36 godina? - pitala je Atijasova.

- Luna neće da se trgne jer se plaši, ovo je klasična manipulacija, vidite da joj se unosi u facu. Ona zna da je mama spremna da iznese sav prljav veš o njoj, kao što je iznela o Gagiju i svima, zato ćuti - prokomentarisao je Miljković.

